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Жерар де Рой: На «Шелковом пути» будет веселее и сложнее, чем на «Дакаре»

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Гонщик команды «Ивеко» Жерар де Рой поделился ожиданиями от предстоявшего ралли-марафона «Шелковый путь».

«Я думаю, это будет хорошая гонка. Все лучшие экипажи из категории грузовиков здесь. Первая неделя будет затяжной, но я немного знаю этот грузовик по предыдущему «Шелковому Пути» и с нетерпением жду старта.

В первую неделю нужно постараться найти хороший баланс, ведь надежность превыше всего. А на второй неделе мы постараемся уже поднять скорость.

«Дакар» и «Шелковый путь»? Эти трассы разные, потому что в России мы поедем через поля и леса. Затем будут степи в Казахстане – это уже совсем другой тип трассы. А потом начнется Китай с пустынями и дюнами. Огромное разнообразие типов трасс во время одной гонки уникально. Я помню, в 2008-м мы ехали по такому же пути, и это была лучшая гонка. Думаю, в этот раз будет веселее и сложнее, чем на «Дакаре», - приводит слова де Роя Autosport.com.ru.

Напомним, «Шелковый путь» пройдет по территории России, Казахстана и Китая: от Красной площади в Москве, через Астану и Семей, вдоль Туркестано-Сибирской магистрали, через пустыню Гоби и финиширует в одном из древних городов Китая - Сиане. Общая длина маршрута – 9607 км, длина скоростных участков 4088 км. Грандиозное спортивное путешествие стартует 7 июля и завершится 22 июля.

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