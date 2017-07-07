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Гонщики «Ред Булла» Риккардо и Ферстаппен сыграли в хоккей (видео)

Источник:  F1news.ruКомментарии

В преддверии Гран-при Австрии пилоты «Ред Булла» Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен посетили хоккейную академию в Зальцбурге, где испытали свои силы на льду.

Вместе с журналистами гонщики разделились на «Команду Даниэля» и «Команду Макса», а в роле судьи выступил руководитель команды Кристиан Хорнер.

«Прежде я никогда не играл в хоккей, и вообще стоял на коньках два раза в жизни, когда мне было около десяти лет, а клюшку не держал в руках ни разу. Было весело! Честно говоря, мне очень сильно понравилось. Когда прозвучал свисток об окончании игры, я хоть и вспотел, почувствовал сожаление – хотелось продолжать», - поделился впечатлениями Риккардо.

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