Волейболисты сборной России проиграли Бразилии, а Слуцкий презентовал новую форму «Халл Сити». Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра пятницы.
В матче группового этапа «Финала шести» Мировой лиги волейболисты сборной России проиграли команде Бразилии и вылетели из турнира.
В параллельной встрече французы обыграли сербскую команду.
Таким образом, определились все полуфиналисты Мировой лиги.
Главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий презентовал домашнюю форму команды на сезоне-2017/18.
Дубль Виктора Классона принес «Краснодару» победу над «Марибором».
Тульский «Арсенал» забил четыре безответных мяча в ворота словенского «Доба».
Россиянка Мария Ласицкене победила на этапе «Бриллиантовой лиги», выиграв десятый турнир подряд.
Андрей Рублев проиграл испанцу Альберту Рамосу-Виноласу во втором круге Уимблдона.
Михаил Южный также не сумел пройти в третий круг теннисного турнира, уступив канадцу Милошу Раоничу.
Полузащитник «Лас-Пальмаса» Роке Меса перешел в «Суонси» за 11 миллионов фунтов.
Видео дня: Гонщики «Ред Булла» Риккардо и Ферстаппен сыграли в хоккей
Цитата дня: «Будем бороться за выход в премьер-лигу», - Егор Титов, помощник главного тренера «Енисея».
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