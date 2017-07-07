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Волейболисты сборной России проиграли Бразилии, а Слуцкий презентовал новую форму «Халл Сити». Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра пятницы.

В матче группового этапа «Финала шести» Мировой лиги волейболисты сборной России проиграли команде Бразилии и вылетели из турнира.

В параллельной встрече французы обыграли сербскую команду.

Таким образом, определились все полуфиналисты Мировой лиги.

Главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий презентовал домашнюю форму команды на сезоне-2017/18. 

Дубль Виктора Классона принес «Краснодару» победу над «Марибором».

Тульский «Арсенал» забил четыре безответных мяча в ворота словенского «Доба».

Россиянка Мария Ласицкене победила на этапе «Бриллиантовой лиги», выиграв десятый турнир подряд.

Андрей Рублев проиграл испанцу Альберту Рамосу-Виноласу во втором круге Уимблдона.

Михаил Южный также не сумел пройти в третий круг теннисного турнира, уступив канадцу Милошу Раоничу.

Полузащитник «Лас-Пальмаса» Роке Меса перешел в «Суонси» за 11 миллионов фунтов.

Видео дня: Гонщики «Ред Булла» Риккардо и Ферстаппен сыграли в хоккей

Цитата дня: «Будем бороться за выход в премьер-лигу», - Егор Титов, помощник главного тренера «Енисея».

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