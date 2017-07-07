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Дарья Касаткина: В поездках слушаю русский рок

Источник:  EurosportКомментарии

Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала, чем увлекается в длительных перелетах.

«У меня в плейлисте очень много музыки. Я вообще меломан, слушаю все подряд. Любая песня, которая понравится, — у меня в телефоне. Но вообще я очень люблю слушать Лану Дель Рей, Адель, Рианну, как и все девочки. Еще люблю русский рок. Кого именно? Земфиру, которой у меня больше всего в телефоне, остальных — по чуть-чуть. Кроме Земфиры, больше нет ни у кого больше трех-четырех песен. Зарубежные, конечно, тоже есть, но русского больше. Всё-таки когда ты в поездках, хочется чего-то родного в машине послушать, поэтому включаю русский рок», - приводит слова Касаткиной Eurosport.

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