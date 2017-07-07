Светлана Кузнецова: Меня часто просили расписаться на неожиданных местах

Российская теннисистка Светалана Кузнецова рассказала о том, куда просили поставить автограф поклонники.

«Ой, много таких предложений было. Гипс — это постоянная история. Странные, конечно, были места. Кто-то просил оставить автограф на груди, кто-то — на спине, руке, каких-то дорогих вещах. По-моему, было на паспорте, на деньгах. В общем, где только ни приходилось расписываться. Самая крупная купюра была, по-моему, 100 долларов. Не жалко ли? Ну это их деньги», — рассказала Кузнецова в интервью Eurosport.