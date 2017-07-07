Сальваторе Сиригу: В Париже могли обойтись со мной более уважительно

Вратарь итальянского «Торино» Сальваторе Сиригу рассказал о своем отношении к «ПСЖ» после ухода из парижского клуба.

«Предал ли меня «ПСЖ»? Наверное это не самое правильно слово, однако они могли поступить с большим уважением. Я раньше был бесспорным первым номером на поле, однако затем резко потерял место в старте. Почему? Мне никто не объяснил этого.

Потом я отправился в аренду в «Севилью», меня это сильно удивило. Однако, жалеть нечего, я испытал много хорошего в «ПСЖ», - цитирует Сиригу L'Equipe.

Сиригу перебрался в «ПСЖ» в 2011 году из итальянского «Палермо». В общей сложности он провел 190 игр в составе парижан и пропустил 149 мячей. Вместе с «ПСЖ» Сиригу стал 4-кратным чемпионом и обладателем Суперкубка Франции, трижды завоевал Кубок французской лиги, дважды – Кубок Франции.

В прошедшем сезоне голкипер на правах аренды выступал за испанские «Севилью» и «Осасуну».

В активе Сиригу 17 матчей за сборную Италии, с которой он стал вице-чемпионом Европы (2012) и бронзовым призером Кубка конфедераций (2013).