Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сальваторе Сиригу: В Париже могли обойтись со мной более уважительно

Источник:  L'EquipeКомментарии

Вратарь итальянского «Торино» Сальваторе Сиригу рассказал о своем отношении к «ПСЖ» после ухода из парижского клуба.

«Предал ли меня «ПСЖ»? Наверное это не самое правильно слово, однако они могли поступить с большим уважением. Я раньше был бесспорным первым номером на поле, однако затем резко потерял место в старте. Почему? Мне никто не объяснил этого.

Потом я отправился в аренду в «Севилью», меня это сильно удивило. Однако, жалеть нечего, я испытал много хорошего в «ПСЖ», - цитирует Сиригу L'Equipe.

Сиригу перебрался в «ПСЖ» в 2011 году из итальянского «Палермо». В общей сложности он провел 190 игр в составе парижан и пропустил 149 мячей. Вместе с «ПСЖ» Сиригу стал 4-кратным чемпионом и обладателем Суперкубка Франции, трижды завоевал Кубок французской лиги, дважды – Кубок Франции.

В прошедшем сезоне голкипер на правах аренды выступал за испанские «Севилью» и «Осасуну».

В активе Сиригу 17 матчей за сборную Италии, с которой он стал вице-чемпионом Европы (2012) и бронзовым призером Кубка конфедераций (2013).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Состав «Айнтрахта» пополнил хавбек «Наполи» Де Гузман (фото)Как сообщает пресс-служба «Айнтрахта», немецкий клуб выкупил у «Наполи» права на полузащитника сборной Голландии Джонатана де Гузмана.Коноплянка вошел в список трансферных целей миланского «Интера»Украинский полузащитник «Шальке 04» Евгений Коноплянка может перебраться в серию А.Сусо: «Милан» – моя командаНападающий «Милана» Сусо заявил, что не собирается уходить из команды, несмотря на интерес других клубов.«Милан» с китайским акцентом: штрихи к экономике бывшего клуба Берлускони«Милан» с китайским акцентом: штрихи к экономике бывшего клуба БерлускониВ середине июня был раскрыт бизнес-план футбольного клуба «Милан», в который не так давно пришли китайские инвестиции.«Ливерпуль» утратил интерес к форварду «Лацио» Бальде КейтаКак сообщает Calciomercato, «Ливерпуль» больше не заинтересован в приглашении нападающего «Лацио» Бальде Кейта.«Челси» согласовал трансфер РюдигераКак сообщает Sky Sports, состав «Челси» этим летом пополнит защитник «Ромы» Антонио Рюдигер.Полузащитник Иличич перешел из «Фиорентины» в «Аталанту»«Аталанта» официально объявила о переходе из «Фиорентины» полузащитника Йосипа Иличича.Кевин Бонифаци: Это правда, что «Зенит» сделал мне предложение21-летний защитник «Торино» Кевин Бонифаци подтвердил, что получил предложение от «Зенита».«Наполи» заплатил 10 млн евро за 20-летнего форварда «Бордо»Нападающий «Бордо» Адам Унас стал игроком «Наполи», сообщает пресс-служба итальянского клуба.Агенты Эрнани провели переговоры с итальянским клубом (фото)Как сообщает официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, представители хавбека «Зенита» Эрнани провели переговоры со спортивным директором новичка Серии А СПАЛ Давиде Ваньяти.«Зенит» не делал предложения «Интеру» о покупке МурильоСанкт-петербурский «Зенит» не делал предложения миланскому «Интеру» о покупке защитника Джейсона Мурильо.«Зенит» предложил 8 миллионов евро за защитника «Торино»Санкт-петербургский «Зенит» может прибрести защитника итальянского «Торино» Кевина Бонифаци.Бонуччи отказался от перехода в «Барселону»Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи не перейдет в «Барселону» в летнее трансферное окно.Доннарумма продлит контракт с «Миланом»Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма согласовал с руководством клуба детали нового контракта, сообщает Sky Sport Italia.Полузащитник Чалханоглу перешел из «Байера» в «Милан»Полузащитник Хакан Чалханоглу перешел из «Байера» в «Милан», сообщается на официальном сайте немецкого клуба.Банега перешел в «Севилью»Полузащитник итальянского «Интера» Эвер Банега стал игроком испанской «Севильи».Бывший тренер «Милана»: Почему Доннарумма должен отказываться от «Реала» или «Барселоны»?Бывший наставник «Милана» Синиша Михайлович, при котором голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма стал основным вратарем «россонери», прокомментировал ситуацию игрока.Моуринью выдвинул условия по трансферу ДармианаНаставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не планирует расставаться с защитником сборной Италии Маттео Дармианом. Об этом сообщает ESPN FC.«Барселона» опережает «Челси» в борьбе за БонуччиКак сообщает Daily Mirror, защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи близок к переезду в чемпионат Испании.«Зенит» купил лучшего в «Роме». Самое удивительное про Леандро Паредеса«Зенит» купил лучшего в «Роме». Самое удивительное про Леандро ПаредесаВы узнаете: по какому показателю Паредес был лучшим в «Роме», как отметил дебют в сборной и сколько лет он играет в футбол.
Волейбол
Франция обыграл Сербию в матче «Финала шести» Мировой лиги
Футбол
Егор Титов: Будем бороться за выход в премьер-лигу
Футбол
Слуцкий презентовал новую домашнюю форму «Халла» (фото)
Волейбол
Волейболисты сборной России уступили бразильцам и вылетели из «Финала шести»
все новости
Торино
Торинокалендарьстатистика
Сальваторе Сиригу
Сальваторе Сиригувсе новости
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости