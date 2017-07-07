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Томас Мюллер: В Германии огромное количество талантливых игроков

Источник:  L'EquipeКомментарии

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал выступление сборной Германии на Кубке конфедераций.

«Лично я просто наслаждался, когда смотрел за игрой команды Лева. Она состояла из молодых и весьма классных игроков. Они поехали в Россию и за короткий срок стали одним целым, просто аплодирую стоя.

Это лишний раз доказывает правильность работы футбольный системы в стране, у нас очень много великолепных талантов», - цитирует Мюллера L'Equipe.

Напомним, главный тренер сборной Германии Йоахим Лев привез на Кубок конфедераций резервный состав бундестим, который в итоге завоевал золотые медали.

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