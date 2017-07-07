Спортивный директор «Боруссии»: Клуб не готов долго ждать решения Обамеянга

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк заявил, что клуб не будет долго ждать решения о своем будущем нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга.

«Мы готовы вести диалог по Обамеянгу, однако до определенного срока. Ранее мы договаривались об этом с самим Пьером», - цитирует Цорка Sport1.

Отметим, что Цорк не пояснил, о каком именно сроке идет речь.

Ранее сообщалось об интересе к Обамеянгу китайского «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

В прошедшем сезоне Обамеянг провел 45 матчей, забил 43 мяча и отдал семь результативных передач.