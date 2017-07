Патрик Беверли: Теодосич будет лучшим разыгрывающим в НБА

Защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Патрик Беверли прокомментировал новость о том, что бывший разыгрывающий ЦСКА Милош Теодосич может стать игроком «парусников».

«Возможно, на сегодняшний день Теодосич - лучший распасовщик в НБА», - цитирует Беверли на своей странице в твиттере журналист Эдриен Войнаровски.

