Патрик Беверли: Теодосич будет лучшим разыгрывающим в НБА

Защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Патрик Беверли прокомментировал новость о том, что бывший разыгрывающий ЦСКА Милош Теодосич может стать игроком «парусников».

«Возможно, на сегодняшний день Теодосич - лучший распасовщик в НБА», - цитирует Беверли на своей странице в твиттере журналист Эдриен Войнаровски.

Напомним, Теодосич покинул ЦСКА в связи с истечением срока контракта по окончании сезона-2016/17. За армейский клуб он выступал с 2011 года.