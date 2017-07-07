Патрик Беверли: Теодосич будет лучшим разыгрывающим в НБА
Защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Патрик Беверли прокомментировал новость о том, что бывший разыгрывающий ЦСКА Милош Теодосич может стать игроком «парусников».
«Возможно, на сегодняшний день Теодосич - лучший распасовщик в НБА», - цитирует Беверли на своей странице в твиттере журналист Эдриен Войнаровски.
Milos Teodosic hasn't even played an NBA game yet. 👀 (via @wojespn) pic.twitter.com/ktc2uU7xgq— SportsCenter (@SportsCenter) 6 июля 2017 г.
Напомним, Теодосич покинул ЦСКА в связи с истечением срока контракта по окончании сезона-2016/17. За армейский клуб он выступал с 2011 года.
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