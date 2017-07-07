Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Олег Терехин: Калитвинцев слепил в «Динамо» приличную, играющую командочку

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший нападающий московского «Динамо» Олег Терехин оценил работу Юрия Калитвинцева на посту главного тренера бело-голубых.

Напомним, в минувшем сезоне столичный клуб, возглавляемый 49-летним специалистом,  досрочно решил задачу возвращения из ФНЛ в премьер-лигу.

- Калитвинцев  - уже опытный специалист с динамовскими корнями, работал на Украине и в России. Сам в прошлом замечательный игрок. Командочку он слепил приличную, играющую. Опираясь на опытный костяк, подтягивает молодежь. И микроклимат в команде, чувствуется, здоровый, - сказал Терехин.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Канищев: Не знаю, в какое место нужно вставить Кокорину шило, чтобы он начал игратьБывший нападающий «Зенита» Александр Канищев выразил мнение, что переход Александра Ерохина и Дмитрий Полоза ослабит санкт-петербургский клуб.Николай Меркушкин: Самара станет одной из футбольных столиц страныГубернатор Самарской области Николай Меркушкин выразил надежду, что «Крылья Советов» вернутся в премьер-лигу в следующем сезоне.Олег Терехин: «Динамо» будет бороться за Лигу ЕвропыОлег Терехин: «Динамо» будет бороться за Лигу ЕвропыБывший нападающий московского «Динамо» Олег Терехин поделился ожиданиями от выступления бело-голубых в новом сезоне российской премьер-лиги.Олег Терехин: Панченко доказал, что на уровне ФНЛ он – ПелеБывший нападающий московского «Динамо» Олег Терехин поделился мнением о форварде бело-голубых Кирилле Панченко.Сергей Герасимец: Некоторые покупки «Зенита» сделаны непонятно зачемБывший нападающий «Зенита» Сергей Герасимец поделился мнением, почему сине-бело-голубые не стали чемпионами в прошлом сезоне.«Спартак» остался без болельщиков, а Смолов переходит в… (видео)«Спартак» остался без болельщиков, а Смолов переходит в… (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Лука Джорджевич: Сказал Роналдо, что играю за «Зенит», и он согласился сфотографироватьсяНападающий «Зенита» Лука Джорджевич рассказал о внезапной встрече с легендой футбола, экс-форвардом сборной Бразилии – Роналдо.Владлен Бабаев покинул «Спартак»Футбольный клуб «Спартак» и полузащитник Владлен Бабаев расторгли трудовой договор по соглашению сторон, сообщает пресс-служба московского клуба.Егор Титов: Будем бороться за выход в премьер-лигуПомощник главного тренера «Енисея» Егор Титов рассказал о задаче на предстоящий сезон.Александр Филин покинул «Уфу» по обоюдному согласию сторонФутбольный клуб «Уфа» расторг трудовой контракт с украинским защитником Александром Филиным.Пуцко на правах аренды перешел из «Уфы» в «СКА-Хабаровск»Защитник «Уфы» Александр Пуцко на правах аренды перешел в «СКА-Хабаровск». Об этом сообщает официальный сайт уфимской команды.Дубль Классона принес «Краснодару» победу над «Марибором» в товарищеском матчеФутболисты «Краснодара» переиграли «Марибор» в контрольном матче со счетом 2:0.Тульский «Арсенал» разгромил словенский «Доб» в контрольном матчеТульский «Арсенал» на сборе в Австрии разгромил словенский «Доб» в контрольном матче со счетом 4:0.Слуцкий после ухода из ЦСКА отказал «Краснодару»Леонид Слуцкий после ухода из ЦСКА мог продолжить тренерскую карьеру в России.«У нас только два частных клуба – «Спартак» и «Краснодар». Мутко – о лимите«У нас только два частных клуба – «Спартак» и «Краснодар». Мутко – о лимитеКубок мира с сентября начнет путешествовать по России, почему уже сейчас «Лужники»Константин Дзюба: «Ростов» поддерживает изменение лимита на легионеровИсполнительный директор «Ростова» Константин Дзюба прокомментировал ситуацию с изменением лимита на легионеров, который будет введен в следующем сезоне.Виталий Мутко: «СКА-Хабаровск» завершил укладку газона на домашнем стадионеГлава РФС Виталий Мутко сообщил, что «СКА-Хабаровск», впервые вышедший в премьер-лигу, завершил укладку нового газона на домашнем стадионе.Зоран Тошич: Не исключаю возможности продолжения карьеры в Россиис-игрок ЦСКА Зоран Тошич ответил на вопросы «Советского спорта» о продолжении своей карьеры.Василий Уткин: Думаю, 7-8 легионеров в заявке – оптимальная цифраТелекомментатор Василий Уткин прокомментировал информацию о желании «Зенита» подписать форварда «Краснодара» Федора Смолова.Василий Уткин: Я знаю только одно, что Смолов не останется в «Краснодаре»Телекомментатор Василий Уткин прокомментировал информацию о желании «Зенита» подписать форварда «Краснодара» Федора Смолова.
Футбол
Сергей Герасимец: Некоторые покупки «Зенита» сделаны непонятно зачем
Теннис
Дарья Касаткина: В поездках слушаю русский рок
Формула-1
Даниил Квят: В Австрии важна мощность, которой нам не хватает
Футбол
Лука Джорджевич: Сказал Роналдо, что играю за «Зенит», и он согласился сфотографироваться
все новости
Динамо
Динамокалендарьстатистика
Олег Терёхин
Олег Терёхинвсе новости
Юрий Калитвинцев
Юрий Калитвинцеввсе новости
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости