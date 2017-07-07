Олег Терехин: Калитвинцев слепил в «Динамо» приличную, играющую командочку
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Бывший нападающий московского «Динамо» Олег Терехин оценил работу Юрия Калитвинцева на посту главного тренера бело-голубых.
Напомним, в минувшем сезоне столичный клуб, возглавляемый 49-летним специалистом, досрочно решил задачу возвращения из ФНЛ в премьер-лигу.
- Калитвинцев - уже опытный специалист с динамовскими корнями, работал на Украине и в России. Сам в прошлом замечательный игрок. Командочку он слепил приличную, играющую. Опираясь на опытный костяк, подтягивает молодежь. И микроклимат в команде, чувствуется, здоровый, - сказал Терехин.
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