Сергей Герасимец: Некоторые покупки «Зенита» сделаны непонятно зачем

Бывший нападающий «Зенита» Сергей Герасимец поделился мнением, почему сине-бело-голубые не стали чемпионами в прошлом сезоне.

«Безусловно, продажа таких игроков, как Халк, Гарай и Витсель, стала значимым моментом, но дело не столько в продаже, сколько в анализе ситуации. Если команда готовится продавать футболистов, которые были ключевыми и основообразующими, определяющими рисунок игры и результат, то бесследно это пройти не может. Нужно было анализировать, кто придет им на смену и займет их позицию, а не просто заниматься скупкой всех возможных вариантов, как это происходило в последние годы, когда приобрели Новосельцева, Молло, Цаллагова, Эрнани, Ивановича. Из серии «непонятно зачем». Один Жулиано более-менее нашел место в составе.

Конечно, это может считаться каким-то оправдательным моментом для Луческу, но он знал, куда идет. Наверняка имел возможность компенсировать эти потери за счет командной игры. Однако работа тренерского штаба оказалась неэффективной. Уход игроков не был компенсирован ни внутренними резервами, ни приглашением других качественных футболистов. Ведь это Луческу настоял на трансфере Эрнани. Хотя когда уходил Гарай, было ясно, что нужен высококлассный центральный защитник. В конечном итоге пригласили Ивановича, что, на мой взгляд, было тоже большой ошибкой. Причем я бы не стал связывать все неудачи с Луческу: проблема была в менеджменте клуба», — цитирует Герасимца «Спорт уик-энд».