Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сергей Герасимец: Некоторые покупки «Зенита» сделаны непонятно зачем

Источник:  «Спорт уик-энд»Комментарии

Бывший нападающий «Зенита» Сергей Герасимец поделился мнением, почему сине-бело-голубые не стали чемпионами в прошлом сезоне.

«Безусловно, продажа таких игроков, как Халк, Гарай и Витсель, стала значимым моментом, но дело не столько в продаже, сколько в анализе ситуации. Если команда готовится продавать футболистов, которые были ключевыми и основообразующими, определяющими рисунок игры и результат, то бесследно это пройти не может. Нужно было анализировать, кто придет им на смену и займет их позицию, а не просто заниматься скупкой всех возможных вариантов, как это происходило в последние годы, когда приобрели Новосельцева, Молло, Цаллагова, Эрнани, Ивановича. Из серии «непонятно зачем». Один Жулиано более-менее нашел место в составе.

Конечно, это может считаться каким-то оправдательным моментом для Луческу, но он знал, куда идет. Наверняка имел возможность компенсировать эти потери за счет командной игры. Однако работа тренерского штаба оказалась неэффективной. Уход игроков не был компенсирован ни внутренними резервами, ни приглашением других качественных футболистов. Ведь это Луческу настоял на трансфере Эрнани. Хотя когда уходил Гарай, было ясно, что нужен высококлассный центральный защитник. В конечном итоге пригласили Ивановича, что, на мой взгляд, было тоже большой ошибкой. Причем я бы не стал связывать все неудачи с Луческу: проблема была в менеджменте клуба», — цитирует Герасимца «Спорт уик-энд».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Канищев: Не знаю, в какое место нужно вставить Кокорину шило, чтобы он начал игратьБывший нападающий «Зенита» Александр Канищев выразил мнение, что переход Александра Ерохина и Дмитрий Полоза ослабит санкт-петербургский клуб.Олег Терехин: «Динамо» будет бороться за Лигу ЕвропыОлег Терехин: «Динамо» будет бороться за Лигу ЕвропыБывший нападающий московского «Динамо» Олег Терехин поделился ожиданиями от выступления бело-голубых в новом сезоне российской премьер-лиги.Олег Терехин: Панченко доказал, что на уровне ФНЛ он – ПелеБывший нападающий московского «Динамо» Олег Терехин поделился мнением о форварде бело-голубых Кирилле Панченко.Олег Терехин: Калитвинцев слепил в «Динамо» приличную, играющую командочкуБывший нападающий московского «Динамо» Олег Терехин оценил работу Юрия Калитвинцева на посту главного тренера бело-голубых.«Спартак» остался без болельщиков, а Смолов переходит в… (видео)«Спартак» остался без болельщиков, а Смолов переходит в… (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Лука Джорджевич: Сказал Роналдо, что играю за «Зенит», и он согласился сфотографироватьсяНападающий «Зенита» Лука Джорджевич рассказал о внезапной встрече с легендой футбола, экс-форвардом сборной Бразилии – Роналдо.Владлен Бабаев покинул «Спартак»Футбольный клуб «Спартак» и полузащитник Владлен Бабаев расторгли трудовой договор по соглашению сторон, сообщает пресс-служба московского клуба.Александр Филин покинул «Уфу» по обоюдному согласию сторонФутбольный клуб «Уфа» расторг трудовой контракт с украинским защитником Александром Филиным.Пуцко на правах аренды перешел из «Уфы» в «СКА-Хабаровск»Защитник «Уфы» Александр Пуцко на правах аренды перешел в «СКА-Хабаровск». Об этом сообщает официальный сайт уфимской команды.Дубль Классона принес «Краснодару» победу над «Марибором» в товарищеском матчеФутболисты «Краснодара» переиграли «Марибор» в контрольном матче со счетом 2:0.Тульский «Арсенал» разгромил словенский «Доб» в контрольном матчеТульский «Арсенал» на сборе в Австрии разгромил словенский «Доб» в контрольном матче со счетом 4:0.Слуцкий после ухода из ЦСКА отказал «Краснодару»Леонид Слуцкий после ухода из ЦСКА мог продолжить тренерскую карьеру в России.«У нас только два частных клуба – «Спартак» и «Краснодар». Мутко – о лимите«У нас только два частных клуба – «Спартак» и «Краснодар». Мутко – о лимитеКубок мира с сентября начнет путешествовать по России, почему уже сейчас «Лужники»Константин Дзюба: «Ростов» поддерживает изменение лимита на легионеровИсполнительный директор «Ростова» Константин Дзюба прокомментировал ситуацию с изменением лимита на легионеров, который будет введен в следующем сезоне.Виталий Мутко: «СКА-Хабаровск» завершил укладку газона на домашнем стадионеГлава РФС Виталий Мутко сообщил, что «СКА-Хабаровск», впервые вышедший в премьер-лигу, завершил укладку нового газона на домашнем стадионе.Зоран Тошич: Не исключаю возможности продолжения карьеры в Россиис-игрок ЦСКА Зоран Тошич ответил на вопросы «Советского спорта» о продолжении своей карьеры.Василий Уткин: Думаю, 7-8 легионеров в заявке – оптимальная цифраТелекомментатор Василий Уткин прокомментировал информацию о желании «Зенита» подписать форварда «Краснодара» Федора Смолова.Василий Уткин: Я знаю только одно, что Смолов не останется в «Краснодаре»Телекомментатор Василий Уткин прокомментировал информацию о желании «Зенита» подписать форварда «Краснодара» Федора Смолова.Виталий Мутко: Не беспокойтесь, 10 легионеров в заявке при новом лимите не будетГлава РФС Виталий Мутко - о новом лимите, который будет введен в следующем сезоне.Милевский подписал контракт с брестским «Динамо»Экс-нападающий «Тосно» Артем Милевский перешел в брестское «Динамо», сообщается на официальном сайте белорусского клуба.
Футбол
Сергей Герасимец: Некоторые покупки «Зенита» сделаны непонятно зачем
Теннис
Дарья Касаткина: В поездках слушаю русский рок
Формула-1
Даниил Квят: В Австрии важна мощность, которой нам не хватает
Футбол
Лука Джорджевич: Сказал Роналдо, что играю за «Зенит», и он согласился сфотографироваться
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Сергей Герасимец
Сергей Герасимецвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости