Олег Терехин: Панченко доказал, что на уровне ФНЛ он – Пеле
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Бывший нападающий московского «Динамо» Олег Терехин поделился мнением о форварде бело-голубых Кирилле Панченко.
Напомним, в минувшем первенстве ФНЛ арендованный у ЦСКА 27-летний игрок стал лучшим бомбардиром турнира, забив в 34 матчах 24 мяча. В феврале бело-голубые выкупили контракт футболиста у армейцев.
- Роль Панченко трудно переоценить, - отметил Терехин. - Столько назабивал в прошлом сезоне, тащил на себе команду. Доказал, что на уровне ФНЛ он - Пеле. Но Панченко, считаю, и в премьер-лиге будет заметной фигурой. В отличие от ЦСКА в «Динамо» ему доверяют, он стал лидером и для него это большой стимул.
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