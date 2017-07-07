Олег Терехин: Панченко доказал, что на уровне ФНЛ он – Пеле

Бывший нападающий московского «Динамо» Олег Терехин поделился мнением о форварде бело-голубых Кирилле Панченко.

Напомним, в минувшем первенстве ФНЛ арендованный у ЦСКА 27-летний игрок стал лучшим бомбардиром турнира, забив в 34 матчах 24 мяча. В феврале бело-голубые выкупили контракт футболиста у армейцев.

- Роль Панченко трудно переоценить, - отметил Терехин. - Столько назабивал в прошлом сезоне, тащил на себе команду. Доказал, что на уровне ФНЛ он - Пеле. Но Панченко, считаю, и в премьер-лиге будет заметной фигурой. В отличие от ЦСКА в «Динамо» ему доверяют, он стал лидером и для него это большой стимул.