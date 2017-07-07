Жосеп Бартомеу: Недолго уговаривали Месси остаться в «Барселоне»

Президент «Барселоны» Жосеп Мария Бартомеу прокомментировал продление контракта с нападающим Лионелем Месси.

«Пару месяцев назад я связался с Хорхе Месси и сказал, что нужно проводить переговоры с продлением контракта. Все мы помним, что у Лео были проблемы с налогами. Сначала его отец сослался на Лионеля, а сам Лео отмахнулся в сторону отца. Это и было хорошим знаком, что все пройдет удачно. Нет необходимости уговаривать его остаться в команде, потому как он сам этого желает», - цитирует Бартомеу Mundo Deportivo.

Отметим, что новый контракт Месси рассчитан до 2021 года, сумма отступных составляет 300 миллионов евро.

За время в «Барселоне» Месси восемь раз становился чемпионом Испании, четырежды выигрывал Лигу чемпионов, пять раз признавался лучшим футболистом мира. Играя за сборную Аргентины, Месси стал олимпийским чемпионом в 2008 году.