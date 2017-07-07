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Дмитрий Черышев: Из-за ошибки врачей моему сыну кололи гормон роста

Источник:  «Спорт уик-энд»Комментарии

Бывший главный тренер «Мордовии» Дмитрий Черышев рассказал о восстановлении после травмы его сына - полузащитника «Вильярреала» Дениса Черышева.

«Денис в прошлом году подписал контракт с «Вильярреалом» на пять лет. Он получил травму, и из-за несогласованности докторов ему стали колоть гормон роста. Это делали для того, чтобы Денис быстрее восстановился. Сам шовчик быстро восстановился, но не восстановилась мышца, она была слабенькая. Ни в коем случае нельзя было торопиться.

Как только Денис начал тренироваться в полную силу, у него опять эта травма дала о себе знать. То есть случился рецидив на рецидиве. Сейчас Денису дали время для того, чтобы он восстановил и подготовил мышцы. Не швы, а именно мышцы. Он сейчас уже занимается по индивидуальному графику, а с 6 июля должен начать тренироваться по полной программе в общей группе.

Пока все были в отпусках, Денис в двухразовом режиме тренировался и ему делали массаж. Времени было достаточно для того, чтобы подготовиться к чемпионату», - цитирует Черышева «Спорт уик-энд».

Денис Черышев: Отпуска у меня не будет, работаю по шесть часов в день

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