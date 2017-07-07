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Илья Геркус: Сычев поможет развиваться молодым игрокам

Источник:  ИзвестияКомментарии

Президент «Локомотива» Илья Геркус поведал, с какой целью было решено пригласить в фарм-клуб «Локомотив-Казанки» бывшего нападающего красно-зеленых Дмитрия Сычева.

«Сычев — легендарный игрок не только для «Локомотива», но и для всего российского футбола. Очень здорово, что такой опытный профессионал будет играть в одной команде с нашими молодыми футболистами, передавать им свои знания и помогать нашему фарм-клубу решать поставленные задачи. Это взаимовыгодное сотрудничество, которое принесет пользу как болельщикам и игрокам «Казанки», так и самому Дмитрию.

Пока договор заключен на один год, а там посмотрим. Дмитрий даже не просил времени на раздумья, согласился сразу. Стоит ли ждать приобретений от основной команды в межсезонье? Мы всегда работаем в направлении усиления состава, рассматриваем различные варианты. Но говорить что-то конкретное о новичках команды пока рано», — цитируют «Известия» Геркуса.

Напомним, Сычев выступал за столичный клуб с 2004 года, сыграв за красно-зеленых 227 матчей (70 голов 31 голевая передача).

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