Форвард «Даллас Маверикс» Дирк Новицки подписал новый контракт с клубом, сообщает официальный сайт команды.

OFFICIAL: The Mavs have re-signed 13-time All-Star Dirk Nowitzki!



