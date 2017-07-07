Николай Меркушкин: Самара станет одной из футбольных столиц страны
Источник: Волга НьюсКомментарии
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин выразил надежду, что «Крылья Советов» вернутся в премьер-лигу в следующем сезоне.
«Мы должны взять на себя всю ответственность за предстоящий сезон. «Крылья» должны порадовать самарских болельщиков и игрой, и результатом. Для Самары клуб имеет очень большое значение. Со временем Самара должна стать одной из футбольных столиц страны. Город и команда заслужили», - цитирует Меркушкина «Волга Ньюс».
Напомним, что «Крылья Советов» предстоящий сезон начнут в первенстве ФНЛ.
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