Александр Канищев: Не знаю, в какое место нужно вставить Кокорину шило, чтобы он начал играть

Бывший нападающий «Зенита» Александр Канищев выразил мнение, что переход Александра Ерохина и Дмитрий Полоза ослабит санкт-петербургский клуб.

«Сложно сказать, может, они и заиграют в Питере на постоянной основе, но скорее их переход в «Зенит» — это ослабление конкурентов. Тот же Ерохин чего добился в «Ростове»? Ну а что касается сборной, то Ерохин играет в ней потому, что более опытных и мастеровитых футболистов у нас нет. Есть Смолов, который постоянно в основе национальной команды. Есть Ерохин, выходящий на замену… Таков уровень сегодняшней сборной России, в которой собраны в основном игроки калибра Ерохина. Но у меня есть сомнение, что он готов для больших свершений.

Полоз — это вряд ли прямая конкуренция Артему Дзюбе, он не играет на позиции Артема. Александру Кокорину — да, будет конкурентом. Но я надеюсь, что последний когда-нибудь проснётся. Правда, не знаю, какое шило в одно место с учетом зарплаты, получаемой в «Зените», и выдаваемых авансов нужно для него найти. Причем Кокорин может играть и давать результат. Просто надо разбудить парня», - цитирует Канищева «Спорт уик-энд».

Отметим, что в прошедшем сезоне Кокорин принял участие в 38-ми матчах, забил десять голов и отдал четыре результативных передачи.