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Андрей Бутенко: Видеоповторы в футболе необходимы

Источник:  «Собеседник»Комментарии

Бывший арбитр Андрей Бутенко выразил мнение, что введение в футбол видеоповторов является необходимой мерой.

«После встречи Мексика – Португалия, где был отменен несправедливый гол, я еще раз убедился, что видеоповторы сегодня просто необходимы. Часто человеческих возможностей недостаточно. На видеоповтор тратится в среднем 35–40 секунд, минута максимум. Когда назначаются пенальти, идут споры, и на это тратится больше времени. Это, конечно, дорогое удовольствие – стоимость системы около 1 миллиона долларов, но если будет воля клубов, то руководство РФС должно поддержать», - цитирует Бутенко «Собеседник.Ру».

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