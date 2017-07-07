Матч за Суперкубок России рассудит Безбородов
Источник: РФСКомментарии
Назначены арбитры матча за Суперкубок России, в котором сыграют московские «Спартак» и «Локомотив».
Как сообщает официальный сайт РФС, главным судьей встречи будет петербуржец Владислав Безбородов.
«Спартак» – «Локомотив»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Дмитрий Мосякин (Москва); дополнительные ассистенты судьи – Кирилл Левников (Санкт-Петербург), Алексей Сухой (Люберцы), резервный судья – Валерий Данченко (Уфа).
Матч состоится 14 июля на стадионе «Локомотив в Москве.
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