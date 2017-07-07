«Зенит» и «Ривер Плейт» оформили трансфер Дриусси
Источник: Twitter.comКомментарии
Как сообщает аргентинский журналист Сесар Луис Мерло, «Зенит» и «Ривер Плейт» окончательно договорились о переходе Себастьяна Дриусси в петербургский клуб.
Fin a la novela de Driussi. Ya cruzan contratos el abogado del Zenit y Gonzalo Mayo, el de River. Sebastián viajará el martes a Rusia. pic.twitter.com/XGvsoMqiuj— César Luis Merlo (@CLMerlo) 6 июля 2017 г.
- Конец истории с Дриусси. Юристы заключили сделку, Себастьян отправится в Россию во вторник, - написал Мерло в своем твиттере.
Напомним, в сезоне-2016/17 аргентинец сыграл 33 матча, в которых забил 20 мячей и отдал три голевые передачи. Ранее сообщалось, что 21-летним нападающим также интересовался «Локомотив».
По информации Transfermarkt.de, стоимость игрока составляет 8 миллионов евро.
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