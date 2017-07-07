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Майк Перес стал последним участником Всемирной боксерской суперсерии

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

31-летний кубинец Майк Перес стал последним, восьмым участником турнира «крузеров» в рамках Всемирной боксерской суперсерии.

Напомним, в первом сезоне проекта состоятся соревнования по системе плей-офф в первом тяжелом и суперсреднем весах.

Ранее на турнир «крузеров» были подписаны чемпион мира WBO украинец Александр Усик (Украина), обладатель пояса WBC Майрис Бриедис (Латвия), чемпион IBF Мурат Гассиев (Россия), регулярный чемпион WBO кубинец Юниер Дортикос (Куба), а также Марко Хук (Германия), Кшиштоф Влодарчик (Польша) и Дмитрий Кудряшов (Россия).

К этой семерке присоединился Майк Перес (22-2-1), ранее выступавший в тяжелом весе.

Отметим, что этот кубинский левша с 2008 года проживает в Ирландии. На любительском ринге он провел свыше 400 поединков.

- Я счастлив быть частью этого проекта. Это очень захватывающий турнир, прекрасная возможность доказать, что я могу стать лучшим «крузером» в мире, - заявил Перес.

Жеребьевка Всемирной боксерской суперсерии состоится 8 июля в Монако.

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