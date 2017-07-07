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Константин Сарсания: Условия, на которых Смолов может оказаться в «Зените», нам не подходят

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал информацию об интересе петербургского клуба к форварду «Краснодара» Федору Смолову.

- Переговоры между «Зенитом» и Смоловым не велись, Но Смолов находился в нашей сфере интересов, был в шорт-листе. Это не говорит о том, что мы обязательно должны остановиться на Смолове. Составляется целый список игроков, которые могут подойти нам на этой позиции. И Федор – лишь один из этого списка. Дальше вступают в силу различные условия. Мы просто узнавали ситуацию по игроку. Это работа любого спортивного директора. Мы не вели никаких переговоров – поэтому говорить о том, что кто-то кому-то отказал, не имеет смысла. Мы с ним не разговаривали, даже не делали предложения, чтобы он нам отказал. Также и мы не отказывали, потому что не было официального контакта. Я как спортивный директор выполнял свою работу, узнавал, что возможно по Смолову.

Какими были условия перехода Смолова? Этого я не могу сказать. У нас были контакты, я знал какие есть возможности. Нас они либо не устроили, либо игрок с другими возможностями нас в этот момент больше привлекал. 

Если резюмировать: на текущий момент игрок с такими качествами, как у Смолова, и русским паспортом «Зениту» интересен. Но, условия, на которых он может оказаться в «Зените», нам не подходят, - приводит слова Сарсании «Чемпионат.com».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Смолов может оказаться в «Зените» в результате обмена на футболистов Александра Кокорина, Йоана Молло и доплаты в размере 10 миллионов евро.

Контракт 27-летнего футболиста с «Краснодаром» истекает 30 июня 2019 года. В сезоне-2016/17 Федор стал лучшим бомбардиром РФПЛ с 18 голами. По данным Transfermarkt.de, стоимость игрока составляет 12 миллионов евро.  

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