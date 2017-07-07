Виктор Гончаренко: Тошич был полезен ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал уход из команды полузащитника Зорана Тошича.

«Хотелось бы от себя и команды поблагодарить Зорана Тошича за то время, которое он у нас провел. Зоран доставил нам много эмоций, был полезен своей игрой, своими забитыми мячами для команды. Помним забитый гол «Локомотиву», который принес команде чемпионство. Семь лет – это достаточно длительный срок, но все в жизни имеет начало и конец. Мы, к сожалению, расстаемся, жизнь идет дальше, и благодарим Зорана за то, что он доставлял удовольствие своей игрой», - цитирует Гончаренко официальный сайт ЦСКА.

Зоран Тошич выступал за ЦСКА с 2010 года, перейдя из английского «Манчестер Юнайтед». За семь лет он сыграл в составе армейского клуба 241 матч и забил 41 мяч.

Тошич в ЦСКА стал трехкратным чемпионом России, по два раза выиграл Кубок России и Суперкубок страны.

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