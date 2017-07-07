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Зарипов перешел в «Ак Барс»

Источник:  ХК «Ак Барс»Комментарии
Данис Зарипов
Данис ЗариповФото: ХК «Ак Барс»

«Ак Барс» объявил о подписании контракта с нападающим Данисом Зариповым. Об этом информирует официальный сайт клуба.

Как сообщается, соглашение между форвардом и казанской командой рассчитано на два года.

Отмечается, что за «Ак Барс» Данис Зарипов будет выступать под 25-м номером.

В прошлом сезоне Зарипов выступал в составе магнитогорского «Металлурга», за который провёл в КХЛ 74 матча (в том числе 18 в плей-офф), забросил 31 шайбу и отдал 36 результативных передач, набрав 67 очков при показателе полезности «+17».

Зарипов вернулся в «Ак Барс». Таблица переходов КХЛ

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