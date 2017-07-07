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Миодраг Божович: Ждем еще пару новичков

Источник:  ФК «Арсенал» (Тула)Комментарии
Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович рассказал о конкуренции в команде.

«Ткачев будет для нас усилением, с ним будет лучше конкуренция. Ждем еще пару новичков. В команде должна быть конкуренция, а в этот момент не думаю, что она у нас хорошая. Это плохо», – сказал Божович в интервью пресс-службе «Арсенала».

Напомним, что летом «Арсенал» взял в аренду на год двух футболистов – Сергея Ткачева из ЦСКА и Стоппилу Сунзу из «Лилля», который уже выступал в тульском клубе весной.
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