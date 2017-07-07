Миодраг Божович: Ждем еще пару новичков 7 июля 2017, 11:32 ФК «Арсенал» (Тула) Источник:

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович рассказал о конкуренции в команде.



«Ткачев будет для нас усилением, с ним будет лучше конкуренция. Ждем еще пару новичков. В команде должна быть конкуренция, а в этот момент не думаю, что она у нас хорошая. Это плохо», – сказал Божович в интервью пресс-службе «Арсенала».



Напомним, что летом «Арсенал» взял в аренду на год двух футболистов – Сергея Ткачева из ЦСКА и Стоппилу Сунзу из «Лилля», который уже выступал в тульском клубе весной.

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