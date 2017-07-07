Станислав Черчесов: Мы не должны упрашивать футболистов играть за свою страну

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о выступлении команды на Кубке конфедераций.

- Вас можно поздравить с тем, что сборную даже после вылета на групповом этапе Кубка конфедераций проводили аплодисментами.Такое случается редко. Когда вы поняли, что российские болельщики полюбили и приняли эту команду?

- Уже в первом матче с Новой Зеландией сыграли прилично и дали всем понять, что готовы сражаться за титул, - приводит слова Черчесова RT - Даже товарищеские встречи с Венгрией и Чили перед Кубком конфедераций давали повод для оптимизма. Аплодисменты болельщиков — одна из составляющих нашего маленького успеха. Если зрители так реагируют — значит, команда их зацепила. Ребята действительно выложились по полной программе. Но надо быть самокритичными — ведь в спорте на первый план всегда выходит результат. А мы сами анонсировали желание бороться за титул. Теперь будем выводить команду на более высокий уровень.

- В марте сборная России в Краснодаре проиграла Кот-д'Ивуару, и болельщики свистели. Что изменилось за эти три месяца?

- Эмоции людей — лакмусовая бумажка для нас. Футболисты это тоже понимают. Свиста просто так не бывает, как и аплодисментов. Но начнем с того, что Кот-д'Ивуар — сильный соперник. Плюс сборная встретилась только за два дня до того матча. Обратите внимание, что в сцепке товарищеских игр первая нам всегда не удавалась, а вторая получалась гораздо более убедительной. В матче с Бельгией через четыре дня после Кот-д'Ивуара Россия выглядела совсем по-другому. А перед Кубком конфедераций мы провели полноценный сбор, подготовили ребят и физически, и тактически, и психологически. Когда у тебя есть время, можно оказать реальное влияние на футболистов.

- Сейчас много говорят о том, что у российских футболистов меняется менталитет, и они готовы уезжать из России. Вы это почувствовали?

- Мы общаемся с ними и видим определенные сдвиги. Понятно, что у кого-то есть действующий хороший контракт в России. Многое зависит и от наличия реальных предложений. Каждый ставит перед собой цели, и мы в это не вмешиваемся. Но хочется, чтобы у наших ребят был опыт выступлений в европейских чемпионатах. Накануне читал интервью главного тренера мексиканцев Хуана Карлоса Осорио — он говорит о том же самом, призывая своих подопечных играть в топ-первенствах. А ведь в составе «ацтеков» процентов 80 футболистов и так выступают в Старом Свете.



- Лимит на легионеров — главное зло российского футбола?

- Кто вам сказал, что это зло?

- Но ведь из-за лимита российские футболисты стоят неоправданно дорого и получают те зарплаты, которых не получали бы в других чемпионатах.

- Лимит на легионеров в том или ином виде есть практически во всех чемпионатах. Что касается денег, то ни один футболист еще сам себе зарплату не выписал. А испытание большим окладом — это тоже своеобразная проверка. Те, кто проходят ее, становятся футболистами. Кто терпит неудачу, отправляется на обочину. Возьмем Лионеля Месси, Криштиану Роналду и других звезд. Они тоже не бедные люди, но от этого не начинают играть хуже. Тот же португалец приехал на Кубок конфедераций и пропустил лишь матч за третье место, чтобы увидеть своих новорожденных детей. Так что все зависит от человека. Самое главное, чтобы изначально у нас был критерий отбора, а затем критерий требований, как на поле, так и за его пределами. С тех, кто получает большие деньги, нужно требовать по полной программе, чтобы они их отрабатывали.

- По-вашему, лимит из шести легионеров и пяти россиян идеален?

- Структура может быть разной: 6+5, 7+4 или 10+15 в заявке. Еще раз повторю: если человек хочет стать серьезным футболистом, у него должна быть мотивация и дисциплина. И это еще один критерий для попадания в сборную. Человек должен хотеть сам, а не мы должны просить у него приехать в команду, поиграть за свою страну и пробежаться на тренировке. Этого не будет.