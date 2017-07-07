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Александра Костенюк: Почему в России нет достойной сборной по футболу?

Источник:  Лента.РуКомментарии

Российская шахматистка Александра Костенюк посетовала, что в России отсутствует сборная по футболу, которая могла бы быть конкурентноспособной на мировой арене.

Кубок конфедераций смотрели?
Кубок конфедераций мы во время турнира успевали посмотреть. Я - постоянный зритель спортивных соревнований, в том числе и футбольных, - приводит слова Костенюк «Лента.Ру» - После вылета наших футболистов для меня главный вопрос — почему в такой большой и богатой на таланты стране, как Россия, мы не можем сформировать команду, которая играла бы наравне с ведущими сборными? Мне кажется у нас достаточно и детей, занимающихся футболом, и тренеров, и базы спортивные есть, и желание, и финансы. Все есть, а результата почему-то нет.

Смогли бы тренировать сборную России?
Я бы вряд ли могла чем-то помочь футболистам. Все-таки каждый должен заниматься своим делом. Уверена, что там есть профессионалы, которые разбираются в своем ремесле лучше меня. Возможно, другие шахматисты, больше понимающие в футболе, могли чем-то помочь. Но я лишь зритель, болельщица и могу только пожелать ребятам расти и развиваться дальше.

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