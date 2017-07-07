«Айлендерс» подписали контракт новичка с защитником Себастьяном Ахо. Об этом информирует официальный сайт клуба.

Как сообщается, соглашение с 21-летним игроком рассчитано на три года. Шведский защитник был выбран «островитянами» в 5 раунде драфта НХЛ - 2017 под общим 139 номером.

Прошлый сезон Ахо провел в шведской лиге, где в 50 матчах за АИК из «Шеллефтео» набрал 30 (10+20) очков.