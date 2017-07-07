Понтус Вернблум: Если Тошич будет играть против моей команды, то я его уничтожу на поле

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум пожелал удачи в продолжении карьеры бывшему полузащитнику армейцев Зорану Тошичу.

«Хочу пожелать тебе удачи, где бы ты ни оказался. Для меня было честью играть с тобой. Мы через многое прошли вместе. Вместе выиграли три чемпионата, два Кубка и Суперкубка. Я тебе очень благодарен. Ты сыграл большую роль в тех титулах. Не такую большую, как я, но все же. Ты был отличным игроком для ЦСКА, а как человек – еще лучше.

Желаю тебе всего наилучшего в спортивной карьере и, что более важно, в обычной жизни. Надеюсь, мы будем встречаться. А если встретимся на поле друг против друга, я тебя уничтожу. Так что удачи, друг», - приводит слова Вернблума официальный сайт ЦСКА.

Виктор Ганчаренко, Понтус @wernbloom и Алан Дзагоев записали прощальное обращение к Зорану Тошичу https://t.co/c7vp7BvxoM #СпасибоЗоран — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 7 июля 2017 г.

Зоран Тошич выступал за ЦСКА с 2010 года, перейдя из английского «Манчестер Юнайтед». За семь лет он сыграл в составе армейского клуба 241 матч и забил 41 мяч.

Тошич в ЦСКА стал трехкратным чемпионом России, по два раза выиграл Кубок России и Суперкубок страны.

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