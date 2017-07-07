Погба и Лукаку провели совместную тренировку

Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку и полузащитник «Манчестер Юнайтед» провели тренировку в Лос-Анджелесе.

Как сообщает Sky Sport, оба футболиста в данный момент находятся в отпуске с семьями и поддерживают форму. В США Лукаку пройдет медицинское обследование для перехода в «МЮ».

Ранее стало известно, что «Эвертон» готов расстаться с Лукаку за 100 миллионов фунтов.