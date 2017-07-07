Погба и Лукаку провели совместную тренировку
Источник: Sky SportsКомментарии
Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку и полузащитник «Манчестер Юнайтед» провели тренировку в Лос-Анджелесе.
Как сообщает Sky Sport, оба футболиста в данный момент находятся в отпуске с семьями и поддерживают форму. В США Лукаку пройдет медицинское обследование для перехода в «МЮ».
Meanwhile in LA: two men training at the UCLA. #mufc #efc pic.twitter.com/LxHN6ZwjUI— Kristof Terreur 📰 (@HLNinEngeland) 7 июля 2017 г.
Ранее стало известно, что «Эвертон» готов расстаться с Лукаку за 100 миллионов фунтов.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически