Погба и Лукаку провели совместную тренировку

Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку и полузащитник «Манчестер Юнайтед» провели тренировку в Лос-Анджелесе.

Как сообщает Sky Sport, оба футболиста в данный момент находятся в отпуске с семьями и поддерживают форму. В США Лукаку пройдет медицинское обследование для перехода в «МЮ».

Meanwhile in LA: two men training at the UCLA. #mufc #efc pic.twitter.com/LxHN6ZwjUI