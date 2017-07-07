ЦСКА подписал трехлетний контракт с Нестеровым
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал, что армейцы подписали трехлетний контракт с российским игроком Никитой Нестеровым.
- Подписали с Нестеровым трехлетний контракт. Он в ближайшие дни присоединится к команде. Сегодня прошел медосмотр, - цитирует Есмантовича «Р-Спорт».
Напомним, что 24-летний Нестеров перешел в «Монреаль» из «Тампы-Бэй» в прошлом сезоне. Он сыграл за новую команду 13 матчей и набрал 5 (1+4) очков. Всего защитник провел в НХЛ 132 матча, в которых он набрал 33 (9+24).
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически