ЦСКА подписал трехлетний контракт с Нестеровым

читайте также

«Авангард» подписал двухлетний контракт с нападающим Стасем «Авангард» подписал контракт с нападающим Андреем Стасем. Об этом информирует официальный сайт омского клуба.

Игорь Есмантович: Я пока звезд в ЦСКА не вижу Президент ЦСКА Игорь Есмантович считает, что в составе армейской команды нет звездных игроков.

Данис Зарипов: Осталось всей командой добраться до Кубка Гагарина Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов рассказал, что хочет выиграть с клубом Кубок Гагарина.

ЦСКА заключил соглашение с Григоренко на три года Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал, что армейцы подписали трехлетний контракт с форвардом Михаилом Григоренко.

Зарипов вернулся в «Ак Барс». Таблица переходов КХЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в Континентальной хоккейной лиге.

Зарипов перешел в «Ак Барс» «Ак Барс» объявил о подписании контракта с нападающим Данисом Зариповым. Об этом информирует официальный сайт клуба.

«Сибирь» рассталась с нападающим Скабелкой «Сибирь» расторгла соглашение с нападающим Алексеем Скабелкой, сообщается на официальном сайте клуба.

Директор «Ак Барса»: С переходом Зарипова еще ничего не решили Директор «Ак Барса» Шамил Хуснутдинов прокомментировал информацию, что нападающий Данис Зарипов близок к возвращению в казанский клуб.

Почему Нестеров уходит в ЦСКА, и как «Сент-Луис» подписал Костина Обозреватель «Советского спорта» оценивает контракты, которые были подписаны в НХЛ за последние сутки.

Зарипов близок к возвращению в «Ак Барс» Нападающий Данис Зарипов и «Ак Барс» близки к заключению двухлетнего соглашения, сообщает «Чемпионат».

Защитник Нестеров продолжит карьеру в КХЛ Агент защитника Никиты Нестерова Дэн Мильштейн сообщил, что игрок перейдет в один из клубов КХЛ.

Без вины, но вне закона! Почему три игрока «Динамо» лишены прав в КХЛ Несколько хоккеистов бело-голубых оказались в абсурдной ситуации, из-за которой сейчас не могут нормально готовиться к сезону.

Сергей Светлов: Не верю, что «Динамо» пропустит следующий сезон Известный в прошлом нападающий московского «Динамо» Сергей Светлов высказался о ситуации в родном клубе.

«Торпедо» обменяло нападающего Макмиллана в рижское «Динамо» «Торпедо» обменяло форварда Брендона Макмиллана в рижское «Динамо», сообщается на официальном сайте КХЛ.

Агент: Никулин и Терещенко подали заявления в арбитраж КХЛ Валерий Матвеев, агент хоккеистов московского «Динамо» Ильи Никулина и Алексея Терещенко, рассказал, что игроки обратились в арбитражный суд КХЛ.

«Амур» подписал просмотровый контракт с Губиным Хоккейный клуб «Амур» заключил просмотровый контракт с опытным нападающим Олегом Губиным. Об этом сообщает официальный сайт команды.

«Спартак» будет проводить домашние матчи на арене «ВТБ Ледовый дворец» «Спартак» достиг договоренности с руководством МК «ВТБ Ледовый дворец» о проведении в предстоящем сезоне всех домашних матчей команды. Об этом сообщает официальный сайт красно-белых.

Они простились с «Динамо». Пять главных потерь бело-голубых перед началом сезона Обозреватель «Советского спорта» называет пятерых известных игроков, которые уже покинули «Динамо» из-за преобразований в московском клубе.

Рене Фазель: В России легче играть в хоккей, чем в футбол Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель высказался относительно развития в России хоккея и футбола.