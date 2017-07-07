Алексей Евсеев: Перешел в «Урал», потому что его тренирует Тарханов

Полузащитник «Урала» Алексей Евсеев прокомментировал свой переход из санкт-петербургского «Зенита».

«Агенты сказали, что есть вариант перейти в «Урал». Я сразу согласился, потому что эту команду тренирует Александр Федорович Тарханов. Про него мне рассказывал Владислав Радимов, которого тренировал Александр Федорович. Радимов сказал, что Тарханов пропагандирует атакующий стиль и любит работать с молодыми футболистами.

С командой еще не тренировался. Пока работаю по индивидуальной программе под присмотром тренера-реабилитолога и врачей. 28 ноября 2015 года в матче с «Тереком» сломал большеберцовую кость. Мне поставили штырь. Весь сезон отыграл со штырем. Месяц назад мне его вытащили. Срок реабилитации — шесть недель. Так что через неделю буду работать в общей группе.

Что знаю про Екатеринбург? Был в этом городе один раз. Кроме отеля, в котором жили, ничего не видел. Я пока почти ничего не знаю про Екатеринбург. Знаю только про сериал «Счастливы вместе», герои которого живут в этом городе», - цитирует Евсеева официальный сайт «Урала».

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