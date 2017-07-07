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Милош Теодосич: В Москве остается частица моего сердца

Источник:  ПБК ЦСКАКомментарии

Защитник Милош Теодосич прокомментировал свой уход из ЦСКА.

«Это были потрясающие, фантастические шесть лет в Москве. Оставляю здесь частицу своего сердца. Мне повезло обрести здесь много друзей, я чувствовал большую любовь и поддержку болельщиков.

ЦСКА позволил мне вырасти как игроку, продемонстрировать свои способности, выиграть титулы, воплотить мечты. Хочу поблагодарить всех моих замечательных товарищей по команде, тренеров, работников клуба, буду рад снова со всеми повидаться. Впереди меня ждет большой вызов, и следующий шаг я делаю с добрыми чувствами и большими ожиданиями», – приводит слова Теодосича официальный сайт ЦСКА.

Напомним, Теодосич покинул ЦСКА в связи с истечением срока контракта по окончании сезона-2016/17. За армейский клуб он выступал с 2011 года. 

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