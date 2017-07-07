Валерий Чухрий: Никто не может сказать, окончательно ли победили коррупцию в ФИФА

Экс-глава московского представительства ФИФА Валерий Чухрий поделился с «Советским спортом» своим мнением по поводу коррупционных связей главы ФИФА Джанни Инфантино с Россией, о которых пишет британская пресса.

– Я думаю, изменения с приходом Инфантино есть. Многих чиновников привлекли к ответственности, состав очень сильно поменялся. Окончательно ли в ФИФА победили коррупцию? На этот вопрос никто не может ответить. До сих пор ведь швейцарская прокуратура и судебные органы занимаются коррупционными скандалами, связанными с чемпионатом мира. Джанни Инфантино пришел не так давно, поэтому то, что пишет британская пресса, вряд ли соответствует действительности. Они, как правило, делают вброс, а потом это все оказывается «уткой».

А то, что якобы Джанни Инфантино летал на самолете Алишера Усманова... Ну, даже если так? Откуда он знает, в какой самолет его посадят? Тут, наверное, больше вопрос к российским властям и самому Усманову: зачем он давал самолет? А может, это и вовсе, как я предполагаю, выдумка.