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Светлана Журова: В мире просто не знали, где находится Сочи и что это за город

Источник:  RT на русскомКомментарии

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала почему 10 лет назад Сочи был выбран столицей XXII Олимпийских зимних игр.

Поначалу у людей это вызывало вопросы. Пришлось объяснять, что тех условий, которые есть в Сочи для проведения Игр, нет в других регионах страны. Многие люди просто не догадываются о требованиях МОК к городам-кандидатам. Например, расстояние между горнолыжными и ледовыми объектами не должно превышать 100 км, а в России не так много городов, где можно компактно расположить все комплексы: трамплины, санно-бобслейную трассу и другие. Очень тяжело найти город, который подходил бы под все критерии, а не соответствовал бы лишь половине. Если 20-30 лет назад можно было проводить некоторые соревнования в другом городе, то теперь это невозможно. Все эти условия выполнялись в Сочи. Кроме того, вопросы логистики, размещения спортсменов и гостей тоже там были на более оптимальном уровне. Людям внутри страны приходилось это объяснять, а в мире просто не знали, где находится Сочи и что это за город, - рассказала Журова в интервью RT.

Напомним, что Олимпиада в Сочи прошла с 7 по 23 февраля 2014 года. Столица Олимпийских игр - 2014 была выбрана во время 119-й сессии МОК в Гватемале 4 июля 2007 года.

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