Данис Зарипов: Осталось всей командой добраться до Кубка Гагарина
Источник: ХК «Ак Барс»Комментарии
Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов рассказал, что хочет выиграть с клубом Кубок Гагарина.
- Эмоции самые положительные. Наконец-то, мы пришли к общему знаменателю с руководством. Сейчас осталось доказать своей игрой, и всей командой добраться до Кубка Гагарина, к чему завтра начинаем готовиться, - цитирует Зарипова пресс-служба казанского клуба.
Ранее «Ак Барс» объявил о подписании двухлетнего контракта с 36-летним нападающим.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически