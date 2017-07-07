Групповая стадия The International 2017 пройдет 2-5 августа
Групповая стадия турнира The International 2017 состоится со 2 по 5 августа.
The International 2017 Dates --— Wykrhm Reddy (@wykrhm) 6 июля 2017 г.
Group Stage: August 2-5, 2017
Main Event: August 7-12, 2017#TI7
Прямые приглашения получили Virtus.pro, OG, Evil Geniuses, Team Liquid, Invictus Gaming и Newbee.
Победители квалификаций:
СНГ: Team Empire.
Европа: Team Secret, Planet Dog.
Китай: iG Vitality, LGD.Forever Young, LGD Gaming.
Юго-Восточная Азия: TNC Pro Team, Fnatic, Execration.
Северная Америка: Team NP, Digital Chaos.
Южная Америка: Infamous.
Плей-офф чемпионата пройдет с 7 по 12 августа в Сиэтле на «Ки-арене». Призовой фонд турнира превысил 20 миллионов долларов.
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