Константин Сарсания: Все складывается таким образом, что Маноласа в «Зените» не будет
Спортивный директор «Зенита»
Константин Сарсания поделился мнением о возможном переходе защитника «Ромы»
Костаса Маноласа в петербургский клуб.
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Манчини пытается лично уговорить Маноласа на переход в «Зенит»? Это неправда,
такого не было. Во всяком случае, я такого не слышал, чтобы Роберто чем-то
подобным занимается. Понятно, что возможно всё, но на данный момент все
складывается таким образом, что Маноласа в «Зените» не будет, - приводит
слова Сарсании «Фонтанка».
Напомним, переговоры по Маноласу приостановились из-за того, что футболист пропустил контрольное медобследование. Еще одной причиной называлось то, что Костас не хочет получать зарплату в рублях. Накануне появилась информация о том, что Манчини лично побеседует с игроком и попробует убедить его перейти в «Зенит».
В
сезоне-2016/17 грек провел 43 матча за «Рому» и забил один мяч.
На сегодняшний день «Зенит» подписал защитников Дмитрия Богаева («Паланга»), Павла Терентьева («Ростов»), полузащитников Кристиана Нобоа, Александра Ерохина, Дмитрия Полоза (все - «Ростов»), Далера Кузяева («Ахмат») и Леандро Паредеса («Рома»).