Игорь Есмантович: Я пока звезд в ЦСКА не вижу

Президент ЦСКА Игорь Есмантович считает, что в составе армейской команды нет звездных игроков.

- Я пока звезд у себя не вижу. Звезда - это Дацюк, Ковальчук – люди, которые доказали своей карьерой, что они звезды. В ЦСКА ровный и боеспособный коллектив. Вот если кто-то из них сможет превратиться в звезду, мы вместе с вами порадуемся, - передает слова Есмантовича «Р-Спорт».

Ранее стало известно, что армейский клуб подписал трехлетние контракты с защитником Никитой Нестеровым и нападающим Михаилом Григоренко.