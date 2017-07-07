Кейлор Навас: «Реалу» нужно забыть прошлый сезон

Вратарь мадридского «Реала» Кейлор Навас призвал партнеров забыть о прошлых успехах.

«Игрокам «Реала» не нужно почивать на лаврах прошлого сезона. В минувшем сезону мы много добились, все это навсегда должно остаться в истории. Жить этим не нужно, впереди много новых игр и куча возможностей завоевать новые титулы», - цитирует Наваса Bernabeu Digital.

Напомним, в прошлом сезоне под руководством Зидана «Реал» выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Испании и клубный чемпионат мира.