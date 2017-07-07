Рязанцев перейдет в «Амкар» на правах аренды

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания заявил, что полузащитник Александр Рязанцев продолжит карьеру в «Амкаре».

- Переговоры находятся в стадии завершения, надо немного потерпеть. Скорее всего, это будет аренда, - приводит слова Сарсании ТАСС.

Напомним, в сезоне-2016/17 футболист провел четыре матча за «Зенит-2» в ФНЛ. Контракт 30-летнего игрока с петербургским клубом истекает 30 июня 2018 года.

Последний матч за «Зенит» Рязанцев провел 28 ноября в 2015 года в чемпионате России против «Терека».

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