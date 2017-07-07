«Авангард» подписал двухлетний контракт с нападающим Стасем

«Авангард» подписал контракт с нападающим Андреем Стасем. Об этом информирует официальный сайт омского клуба.

Как сообщается, соглашение с 28-летним форвардом рассчитано на три года. Отмечается, что Стась будет выступать под номером 23.

⚡️Встречаем новичка: нападающий Андрей Стась подписал контракт с "Авангардом" на три года.

Подробности здесь: https://t.co/GWkXxQsu8I pic.twitter.com/QK5f8DTn24 — ХК Авангард (@hcavangardomsk) 7 июля 2017 г.

- Стась не является для «Авангарда» шестым легионером. У нас есть подтверждение из Федерации хоккея России: Стась официально получил российское гражданство, в том числе и спортивное. Теперь в линии атаки нашей команды серьезнейшая конкуренция, а это всегда идет только на пользу качеству работы. Андрей опытный мастер, его игровые качества и характер обязательно помогут «Авангарду». Он уже приступил к тренировкам, а в начале следующей недели выйдет на лед вместе с командой, - рассказал генеральный менеджер «Авангарда» Виктор Шалаев официальному сайту клуба.

В минувшем сезоне Стась играл за «Нефтехимик» и минское «Динамо». В совокупности он провел за оба клуба 52 матча, в которых набрал 15 (7+8) очков.

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