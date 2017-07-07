Андрей Будогосский: Безбородов рассудит матч Суперкубка, так как признан лучшим арбитром сезона

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал назначение Владислава Безбородова на матч за Суперкубок России.

- У нас 15 лет подряд матчи за Суперкубок судят лучшие арбитры по итогам прошлого сезона. Таким по решению исполкома Российского футбольного союза в сезоне-2016/17 был признан Безбородов, - передает слова Будогосского ТАСС.

Матч за Суперкубок России между «Спартаком» и «Локомотивом» пройдет 14 июля на стадионе «Локомотив» в Москве.