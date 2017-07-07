Федор Канарейкин: Полагаю, что Зарипову есть что доказывать в ближайшие два года

Бывший главный тренер омского «Авангарда» Федор Канарейкин поделился мнением о переходе Даниса Зарипова из магнитогорского «Металлурга» в «Ак Барс».

- Прежде всего надо отметить, что Зарипов вернулся домой. Его пребывание в Магнитогорске было счастливым и успешным, но ранее он много лет провел в «Ак Барсе». Это его родной клуб, он вернулся к прежнему тренеру (Зинэтуле Билялетдинову), которому в прошедшие сезоны доказывал свой высокий уровень мастерства в качестве противника, а теперь, думаю, будет хорошим подспорьем и для него, и для клуба. Полагаю, что Данису есть что доказывать в ближайшие два года, это безусловное усиление, - приводит слова Канарейкина «Р-Спорт».

Ранее «Ак Барс» объявил о подписании двухлетнего контракта с 36-летним нападающим.