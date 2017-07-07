Валерий Рейнгольд: У кого есть деньги, пусть покупают, сколько хотят. Но выходить на поле должны пять иностранцев

Чемпион СССР 1962 года Валерий Рейнгольд считает, что в заявке на чемпионат России можно обойтись без лимита легионеров.

«На поле должны выходить не больше пяти легионеров, остальные – россияне, – сказал «Советскому спорту» Рейнгольд. – «5+6» – оптимальный вариант, надо принять такой лимит и не менять, успокоиться на время. Наш футбол страдает от того, что чиновники абсолютно не разбираются в футболе. Прислушались бы, что люди говорят! Совсем убрать иностранцев нельзя – весь мир так играет, везде легионеры, никуда не денешься. Что касается заявки, здесь как раз можно отменить лимит – у кого есть деньги, пусть покупают, сколько хотят. Но выходить на поле должны пять иностранцев, не больше».