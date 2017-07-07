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Никита Моргунов: «Локомотив-Кубань» будет бороться за финал Единой лиги ВТБ

Источник:  ИзвестияКомментарии

Бывший центровой Никита Моргунов выразил надежду, что краснодарский «Локомотив-Кубань» будет бороться за выход в финал Единой лиги ВТБ в грядущем сезоне.

«Перед Обрадовичем стоит четкая задача – пробиться в Евролигу. Для этого ему создаются все необходимые условия, в том числе по трансферам: все переходы согласовываются с тренером. Понятно, что потеря Зубкова, Рочести, Вуюкуса и возможно, Брокхоффа – довольно значительна. Однако, я думаю, что новички смогут быстро вписаться в модель игры Обрадовича. В первых играх сезона Краснодар может буксовать, но постепенно игроки найдут взаимопонимание. Думаю, что «Локомотив», как всегда, будет бороться за выход в финал Единой лиги ВТБ», – приводят слова Моргунова «Известия».

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