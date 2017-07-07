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Данис Зарипов: «Металлург» навсегда останется в моем сердце!

Источник:  ХК «Металлург» (Магнитогорск)Комментарии

Нападающий Данис Зарипов, подписавший контракт с казанским «Ак Барсом», поблагодарил болельщиков магнитогорского «Металлурга» за поддержку.

«Большое спасибо всем, кто поддерживал нашу команду и меня лично все эти четыре года, которые я защищал цвета «Металлурга». Уверен, что без болельщиков, мы бы не смогли привезти в город Кубок Гагарина и уж, тем более, повторить успех. О таком нельзя было и мечтать!

Я всегда чувствовал тепло трибун и старался в каждом матче дарить вам только положительные эмоции. Никогда не забуду годы проведенные в «Металлурге», всегда буду помнить, что здесь в меня верили и дали возможность играть с выдающимися партнерами. Я чувствовал поддержку с самого первого дня в Магнитогорске.

Большое вам всем спасибо! «Металлург»  навсегда останется в моем сердце!», - приводит слова Зарипова официальный сайт магнитогорского клуба.

Ранее «Ак Барс» объявил о подписании двухлетнего контракта с 36-летним нападающим.

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