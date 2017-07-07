Гарри Каспаров возобновит карьеру шахматиста

13-й чемпион мира по шахматам, российский гроссмейстер Гарри Каспаров возобновит спортивную карьеру и примет участие в третьем этапе Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США) с призовым фондом 300 тысяч долларов, который пройдет со 2 по 12 августа.

Ожидается, что 54-летний Каспаров сыграет в турнире по рапиду и блицу, который пройдет после основных соревнований 14-19 августа. Ему будут противостоять девять гроссмейстеров, среди которых соотечественники Сергей Карякин и Ян Непомнящий.

– Испытываю трепет перед официальным возвращением в игру, и, конечно, я не ожидал, что это состоится спустя 10 лет после завершения карьеры. Возвращение к доске в Сент-Луисе – поистине честь, я бы не хотел, чтобы этот момент произошел в другом месте, – цитирует заявление Каспарова пресс-служба турнира.

Гарри Каспаров удерживал титул чемпиона мира по шахматам с 1985-го по 1993 год, а в 2005-м объявил об окончании карьеры и посвятил себя политической деятельности.