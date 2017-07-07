Роман Любимов: Олимпиада стала важным фактором возвращения в ЦСКА

Нападающий ЦСКА Роман Любимов прокомментировал свой переход из «Филадельфии» в армейский клуб.

- Поступило предложение от «Филадельфии», взвешивал все «за» и «против», в итоге выбрал возвращение домой, о выборе не жалею. Важным фактором стали возможность поездки на Олимпиаду и игровое время в команде. Не всегда попадал в команду, когда попадал, то игрового времени было 5-7 минут, тяжело держать игровую форму при таком количестве времени. Но ни в коем случае не жалею, что съездил в НХЛ, я посмотрел что это такое и не исключаю возможности вернуться туда, - передает слова Любимова ТАСС.

Напомним, что 3 июля нападающий «Филадельфии» Роман Любимов вернулся в столичный клуб. Отмечается, что контракт форварда с ЦСКА рассчитан на 3 года. В июле прошлого года Любимов подписал с «Филадельфией» однолетний контракт и провел за клуб 47 игр в регулярном чемпионате, набрав 6 (4 шайбы + 2 передачи) очков.